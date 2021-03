Recovery: Messa, svolta storica, ascolterò parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Recovery plan è “una svolta storica” per l'Europa e per il nostro Paese “per cui è fondamentale che io ascolti tutti gli spunti e le sollecitazioni del Parlamento”. Lo ha detto la ministra dell’Università e della ricerca, Maria Cristina Messa, nel corso dell’audizione davanti alle commissioni Cultura di Camera e Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero, anche in relazione ai contenuti della proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza. “Noi – ha sottolineato Messa - dobbiamo giocare la nostra partita al meglio".(Rin)