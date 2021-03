Russia: compagnia aerea per trasporto in Estremo Oriente sarà lanciata entro un mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aurora, la compagnia aerea per i trasporti nell'Estremo Oriente russo che gestirà a livello centrale il traffico passeggeri e merci nella regione, sarà lanciata entro un mese. Lo ha affermato il plenipotenziario della presidenza russa del Distretto federale dell'Estremo Oriente, il vice primo ministro Jurij Trutnev. "Non possiamo permetterci di sbrigare pratiche burocratiche per mesi. Dobbiamo lanciarla entro un mese", ha dichiarato Trutnev, ripreso dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". Secondo quanto affermato dal plenipotenziario presidenziale, la società avrà bisogno di una sovvenzione aggiuntiva di 3,5 miliardi di rubli (40,2 milioni di euro) per lo svolgimento delle attività operative. All'inizio del mese, il ministro dei Trasporti russo, Vitalij Savelyev, durante una riunione con il presidente, Vladimir Putin, ha annunciato che la regione russa di Sakhalin ha acquisito per la cifra simbolica di un rublo il 51 per cento delle azioni di Aurora Airlines, controllata dalla compagnia di bandiera Aeroflot. Nel mese di dicembre del 2019, Putin, a seguito di un incontro con i rappresentanti dell'esecutivo, ha disposto la creazione di una compagnia aerea nel Distretto dell'Estremo Oriente russo al fine di garantire gli spostamenti su grandi distanze.(Rum)