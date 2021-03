Lavoro: Corte giustizia, diritto Ue non osta a mancato reintegro lavoratore assunto con Job Act

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un lavoratore a tempo indeterminato, il cui contratto è stato stipulato a partire dalla data di entrata in vigore del Jobs Act (7 marzo 2015) non ha diritto al suo reintegro nell'impresa, in caso di licenziamento illegittimo, ma soltanto a un'indennità entro un massimale. E in questo non c'è discriminazione. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea spiegando che il diritto Ue non osta a che, in caso di licenziamento illegittimo, il Jobs Act escluda la reintegrazione del lavoratore assunto a tempo determinato prima del 7 marzo 2015 e stabilizzato dopo tale data. La decisione della Corte è in merito al caso dei lavoratori della Consulmarketing SpA. Nel 2017 l'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo che ha interessato 350 persone e all'esito della quale tutti i lavoratori sono stati licenziati. I lavoratori licenziati hanno presentato un ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, che, constatata l'illegittimità del licenziamento collettivo, ha disposto la reintegrazione nell'impresa di tutti i lavoratori interessati. (segue) (Beb)