Lavoro: Corte giustizia, diritto Ue non osta a mancato reintegro lavoratore assunto con Job Act (2)

- Tutti ad eccezione di uno che, secondo il giudice, non poteva beneficiare dello stesso regime di tutela degli altri lavoratori licenziati perché la data di conversione del suo contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato era successiva al 7 marzo 2015. Per effetto di tale normativa italiana, ci sono due regimi successivi di tutela dei lavoratori in caso di licenziamento collettivo illegittimo. Da un lato, un lavoratore a tempo indeterminato, il cui contratto è stato stipulato fino al 7 marzo 2015, può rivendicare la sua reintegrazione nell'impresa. D'altro lato, un lavoratore a tempo indeterminato, il cui contratto è stato stipulato a partire da tale data, ha diritto soltanto a un'indennità entro un massimale. Il Tribunale di Milano ha chiesto alla Corte se il diritto dell'Unione osti ad una simile normativa. Con la sentenza odierna, la Corte risponde negativamente alla domanda. (segue) (Beb)