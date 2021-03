Lavoro: Corte giustizia, diritto Ue non osta a mancato reintegro lavoratore assunto con Job Act (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La differenza di trattamento risulta dal regime transitorio istituito dal Jobs act, che estende la propria applicazione ai contratti a tempo determinato stipulati prima della data della sua entrata in vigore, ma convertiti in contratti a tempo indeterminato dopo tale data. La Corte, fatta salva la valutazione del giudice del rinvio, osserva che l'assimilazione a una nuova assunzione della conversione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato può essere giustificata dal fatto che il lavoratore interessato ottiene, in cambio, una forma di stabilità dell'impiego. Tale assimilazione può effettivamente incentivare i datori di lavoro a convertire i contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Rafforzare la stabilità dell'occupazione favorendo la conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato costituisce un obiettivo legittimo di politica sociale e di occupazione, la cui scelta rientra nell'ampio margine di discrezionalità degli Stati membri, così come la scelta delle misure per realizzare questo obiettivo. La Corte osserva, comunque, che le eventuali differenze di trattamento tra determinate categorie di personale a tempo indeterminato non rientrano nell'ambito del principio di non discriminazione sancito dall'accordo quadro. (Beb)