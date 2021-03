Lazio: Regione, al via ciclo incontri su fondi strutturali europei "le idee di tutti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'avvio del percorso di partenariato ha coinciso con lo scoppio della pandemia e in questo frangente avere a disposizione i contributi europei rappresenta una grande risorsa. Nel corso dei lavori, iniziati già la scorsa estate, abbiamo voluto puntare sull'obiettivo di costruire il Lazio del 2030 su basi solide e per farlo abbiamo a disposizione più strumenti, dagli interventi del governo a Next Generation e la Programmazione unitaria 2021-2027 è un pezzo essenziale di questo percorso", ha commentato in una nota il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori che coordina i lavori del tavolo di partenariato. "Ciò che emerso con forza in questi mesi è che le risorse debbano essere utilizzate a partire da una visione di insieme del Lazio e del suo futuro, per individuare i progetti migliori, evitare la sovrapposizione degli interventi, massimizzare l'efficacia delle risorse sul territorio". (segue) (Com)