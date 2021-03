Slovenia: presidente Pahor presiede discussione su strategia anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti politici e gli esperti del settore sanitario della Slovenia terranno oggi una discussione sulla strategia da adottare a livello nazionale contro il Covid-19. La discussione si tiene su iniziativa del presidente della Repubblica, Borut Pahor, a Brdo pri Kranju. Come ha affermato ieri Pahor, l'obiettivo dell'incontro è quello di scambiare opinioni e punti di vista su questioni chiave e misure importanti per una strategia di successo contro la pandemia. Pahor ha precisato che partiti politici e gli esperti proveranno a determinare quali azioni sono le più appropriate, al fine di proteggere la salute e dei cittadini e riavviare almeno parzialmente la vita pubblica. (Seb)