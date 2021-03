Università: Messa, Italia sotto media Ue su laureati, invertire rotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavorare su campus, studentati e borse di studio può contribuire a far crescere il numero dei laureati. E’ uno dei punti su cui si è soffermata la ministra dell’Università e della ricerca, Maria Cristina Messa, nel corso dell’audizione davanti alle commissioni Cultura di Camera e Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero, anche in relazione ai contenuti della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza. "Riscontriamo una modesta partecipazione dei giovani alla formazione superiore - ha affermato -. L Italia è ai valori più bassi in Europa, il 27,7 per cento della popolazione tra i 25 e i 34 anni nel 2019 aveva concluso il percorso di studi universitari contro una media europea del 39,4 per cento. Ci sono differenze territoriali forti nel Paese, sia al Nord, dove il rapporto tra iscritti all'università e popolazione è intorno al 30 per cento, sia al Sud dove il rapporto è più alto ma sono più alti anche gli abbandoni. Lavorare su campus, studentati e borse di studi può essere molto utile per invertire la rotta".(Rin)