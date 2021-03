Tlc: Giorgetti, su rete unica Cdp in una situazione al momento anomala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul progetto di rete unica "la situazione nel corso del tempo si è evoluta, l'intervento di fondi ha arricchito il bouquet dei soggetti, che in qualche modo prima erano ridotti", e la Cassa depositi e prestiti (Cdp) "si trova in questo momento in una situazione abbastanza anomala, essendo azionista di due soggetti teoricamente in competizione". Lo ha sottolineato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, parlando del progetto rete unica in audizione nella commissione Trasporti della Camera. "Anche questo tema qui - ha affermato - in qualche modo deve essere risolto".(Rin)