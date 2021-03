Covid: Coldiretti, ferma Vinitaly ma Italia leader mondiale export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le difficoltà nell’anno della pandemia l’Italia conquista il primato mondiale nel numero di bottiglie esportate nel mondo dove viene consumato circa la metà del vino italiano. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat relativi al 2020 divulgata in occasione della decisione del rinvio del Vinitaly al 2022. Lo spostamento della kermesse più partecipata dell’agroalimentare nazionale secondo il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, è un atto dovuto per consentire la partecipazione anche degli operatori stranieri e sostenere il successo del prodotto agroalimentare Made in Italy più esportato nel mondo dove nonostante la pandemia il vino ha fatturato 6,3 miliardi di euro nel 2020. Un risultato che – continua la Coldiretti in una nota – consente all'Italia di riprendersi la leadership mondiale di esportazioni in quantità con oltre 20,8 milioni di ettolitri (-2,4 per cento) ai danni della Spagna e Francia. (segue) (Com)