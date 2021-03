Covid: Rizzotti (FI), rinnovo Cts cambio di passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un plauso a Mario Draghi per aver apportato un cambio di passo nella lotta contro il virus: anche il nuovo assetto del Cts, seppur sbilanciato con la presenza di poche donne, che ha come nuovo coordinatore Franco Locatelli e portavoce Silvio Brusaferro, prevede figure di esperti in campo scientifico sanitario e tecnici di altre materie, a conferma di una vera e propria rivoluzione silenziosa che il nuovo capo del Governo sta imponendo, mettendo così a tacere le roboanti polemiche che generavano solo caos". Lo afferma in una nota Maria Rizzotti, vicepresidente dei senatori di Forza Italia. "In un momento in cui il Paese ha bisogno di estrema unità – aggiunge - il 17 marzo 2021 assume un significato ancora più profondo. In particolare in questi giorni di emergenza covid devono essere ancor più forti i sentimenti di vicinanza e unità tra la popolazione attorno ai quali stringersi per superare insieme questo nemico invisibile".(com)