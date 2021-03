Usa-Cina: Washington annuncia nuove sanzioni contro la stretta autoritaria ad Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato l'imposizione di sanzioni a 24 funzionari di Cina e Hong Kong, in risposta alla progressiva restrizione del perimetro delle libertà civili nella ex colonia britannica. L'annuncio delle nuove sanzioni segue l'approvazione di un emendamento alla legge sull'autonomia di Hong Kong, approvato dall'Assemblea nazionale del popolo cinese la scorsa settimana per dare ad un comitato pro-Pechino il potere di nomina di un maggior numero di deputati del parlamento di Hong Kong. L'annuncio delle sanzioni è giunto in concomitanza con la visita in Giappone e Corea del Sud del segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, che ieri ha espresso tramite una nota "profonda preoccupazione" per l'aggiornamento delle norme elettorali nella ex colonia britannica. Blinken ricorda che l'Hong Kong Autonomy Act vincola il segretario di Stato a fornire regolari aggiornamenti al Congresso federale in merito ai responsabili dell'erosione dell'autonomia di Hong Kong. (segue) (Nys)