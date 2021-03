Usa-Cina: Washington annuncia nuove sanzioni contro la stretta autoritaria ad Hong Kong (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una Hong Kong stabile, prospera e rispettosa dei diritti umani, delle libertà e del pluralismo politico serve gli interessi di Hong Kong, della Cina continentale e della comunità internazionale nel suo complesso", recita la nota del segretario di Stato. "Gli Stati Uniti e i loro partner sono coesi nella difesa dei diritti e delle libertà della gente di Hong Kong, e risponderanno al mancato rispetto degli obblighi in tal senso da parte della Repubblica Popolare Cinese", afferma la nota. Sullivan e il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, hanno in programma per domani, 18 marzo, il primo faccia a faccia con il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, e con il direttore dell'Ufficio della Commissione centrale degli affari esteri, Yang Jiechi, che si terrà ad Anchorage, in Alaska. (Nys)