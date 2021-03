Sardegna: verso stop arrivi proprietari di seconde case dalle zone rosse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ordine del giorno condiviso fra maggioranza e opposizione contro i possibili spostamenti in Sardegna dei proprietari delle seconde case provenienti da zone rosse soprattutto a ridosso del periodo pasquale potrebbe essere votato in tempi brevi dal consiglio regionale. Si lavora ad un accordo per la costruzione del documento che potrebbe arrivare in aula poco prima della proroga dello stato d'emergenza di un anno legato alla pandemia. "Il governo ci aiuti a conservare la zona bianca – ha detto ieri il aula il capogruppo del Psd'Az Franco Mula – aiutandoci a fare quei controlli che la Regione non può imporre. L'ordinanza del presidente Solinas sui tamponi rapidi in ingresso, infatti, vale in Sardegna ma non negli scali di partenza". Un concetto condiviso anche dall'opposizione di centrosinistra che per bocca dal capogruppo del Pd, Gianfranco Ganau, si è detta favorevole a una "richiesta di collaborazione al governo centrale per i controlli in uscita dalle Regioni rosse". (segue) (Rsc)