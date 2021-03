Sardegna: verso stop arrivi proprietari di seconde case dalle zone rosse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rischio, come ha sottolineato il consigliere Massimo Zedda (Progressisti), è che essendo decine di migliaia i proprietari di seconde case che potenzialmente potrebbero arrivare in Sardegna "il sistema potrebbe non reggere l'urto. Dopo le tante parole spese nei mesi passati, su questo aspetto il silenzio del presidente della Regione Christian Solinas è assordante, manca una sua posizione forte. Forse perché a Roma si governa con Draghi?". Intanto anche il web si mobilita con una petizione lanciata dal portale Change.org: "La possibilità che dalle zone rosse italiane si possa venire in Sardegna (attualmente zona bianca) rappresenta un paradosso e un rischio per la salute di tutti i sardi - si legge nelle motivazioni della sottoscrizione avviata ieri - L'esperienza dell'estate scorsa dovrebbe aver insegnato qualcosa ma pare non sia così. La Valle d'Aosta ha emesso un'ordinanza restrittiva, consentita dallo stesso Dpcm di Draghi, con cui si bloccano gli arrivi verso le seconde case non motivati e giustificati". Si chiede al presidente della Regione di emettere "subito un'ordinanza che blocchi gli arrivi di non residenti senza giustificato motivo o necessità e autorizzi solo i ricongiungimenti parentali" per salvare l'eventuale rientro per Pasqua in Sardegna degli emigrati. (Rsc)