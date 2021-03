Terrorismo: Russia, Fsb arresta in Adighezia sospetto attentatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio di sicurezza federale (Fsb) ha arrestato un individuo sospettato di aver preparato un'esplosione in un centro commerciale a Maykop, nella regione russa dell'Adighezia. Lo scopo dell'attacco, si apprende dall'Fsb, era "vendicare i fratelli dello Stato Islamico". In precedenza, l'Fsb ha riferito che nel luogo di residenza del detenuto erano stati trovati componenti per la fabbricazione di un ordigno e il vessillo dello Stato Islamico.(Rum)