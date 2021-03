Francia: Covid, Macron riunisce Consiglio Difesa per possibile serrata Ile-de-France

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il presidente francese, Emmanuel Macron, riunisce all'Eliseo il Consiglio di Difesa sanitario per decidere nuove eventuali restrizioni per la regione di Parigi, l'Ile-de-France. Nella serata di ieri, 16 marzo, il primo ministro, Jean Castex, è intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv" dichiarando che è in fase di studio la possibilità di applicare una serrata nel fine settimana a livello locale, come già deciso per le zone di Nizza e Dunkerque. Il direttore di Assistenza Pubblica-Ospedale di Parigi (Ap-Hp), Martin Hirsch, ha dichiarato ai microfoni dell'emittente radiofonica "Rtl" che "il momento è arrivato" per una nuova stretta nella regione. Hirsch ha evocato due possibilità: una serrata nel fine settima che dovrà essere "accompagnata da altre misure" di precauzione durante la settimana" o un stretta più rigida che "bisogna rispettare e supportare".(Frp)