Sardegna: riciclaggio e anziani raggirati, sei persone finiscono nei guai nel Sarrabus

- Anziani, malati, indifesi e con un bel gruzzoletto di risparmi in saccoccia. E' questo l'identikit delle vittime di una brutta storia che ha come scenario un paese del Sarrabus del triangolo urbano intorno al Flumendosa. Una storia, così emerge dalle indagini, di inganni nei confronti dei più deboli e dalla quale affiora anche un aspetto inquietante: il riciclaggio di denaro. A scoprire quanto stava avvenendo nel Sarrabus sono stati i militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Muravera. Sei le persone finite sotto la lente degli investigatori, persone ai quali il sostituto procuratore di Cagliari, Maria Virginia Boi, titolare dell'inchiesta ha ufficialmente notificato (ai sensi dell'articolo 415 bis del Codice di Procedura Penale) l'avviso di conclusione delle indagini. In buona sostanza, ora sarà il giudice delle indagini preliminari a decidere se le sei persone coinvolte saranno rinviate a processo o meno. Le indagini sono partite dall'esposto di un amministratore di sostegno di uno degli anziani raggirati e si sono incentrate su un libero professionista che proponeva agli anziani prescelti in base alla loro condizione economica, vantaggiosi investimenti con lo scopo di aumentare considerevolmente i risparmi di una vita. Una volta avuta la fiducia degli anziani veniva aperto a loro nome un conto corrente online con tanto di carte di credito dove far transitare pensioni, investimenti e risparmi. Solo che dalle indagini è emerso che a godere dei vantaggi economici non sarebbero stati gli anziani ma il libero professionista e i suoi familiari. Tanto più che le credenziali per l'accesso ai conti era nella disponibilità di colui che, con i documenti degli anziani, li aveva attivati. (segue) (Rsc)