Sardegna: riciclaggio e anziani raggirati, sei persone finiscono nei guai nel Sarrabus (2)

- Gli inquirenti hanno documentato cene, viaggi, acquisti costosi fatti a spese di anziani e malati ignari di tutto, convinti anche a cambiare testamenti e beneficiari di polizze assicurative a favore del professionista e del suo entourage. Oltre a lui, infatti, ci sono altre quattro persone coinvolte nella vicenda, quasi tutte appartenenti alla sua cerchia familiare e un ex appartenente alle forze dell'ordine. I soldi, per non lasciar tracce, venivano fatti transitare dai conti correnti online aperti a nome degli anziani a quelli dei familiari del professionista per poi tornare nella disponibilità dello stesso consulente. Persone che, sempre a quanto emerso dalle indagini usavano allegramente le carte di credito delle vittime per acquisti costosi e viaggi. Gli investigatori hanno attualmente individuato due anziani raggirati ma si teme che le persone cadute nella rete siano decine, dal momento che i fascicoli con credenziali di conti correnti intestati ad anziani non si limitano a due. Complessivamente il giro illecito di danaro distratto dal patrimonio delle vittime ammonta a 350mila euro. Ora la parola passa al pubblico ministero che, dopo l'interrogatorio, dovrà decidere sul rinvio ai giudizio dei presunti responsabili. (Rsc)