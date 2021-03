Marocco: aperto a Villa Harris il museo di Tangeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta il 16 marzo la cerimonia di apertura di “Villa Harris, Musée de Tanger” alla presenza del ministro della Cultura, della Gioventù e dello Sport del Marocco, Othman el Ferdaous, e del presidente della Fondazione nazionale dei musei (Fnm), Mehdi Qotbi. Questa cerimonia, alla quale hanno preso parte il direttore del Mohammed VI Museum of Modern and Contemporary Art, Abdelaziz El Idrissi, e il presidente della Majorelle Garden Foundation, Madison Cox, è stata l'occasione per presentare la mostra inaugurale del museo, il risultato di una donazione di un mecenate marocchino, El Khalil Belguench. (Res)