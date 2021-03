Marocco: settore aeronautica in ripresa dopo la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la crisi economica causata dalla pandemia del Covid-19 che ha colpito molti settori in Marocco, Moulay Hafid Elalamy, ministro dell'Industria e del Commercio si detto fiducioso per la ripresa nel Paese. I piani di stimolo si susseguono e prevale un certo pessimismo a Rabat ma non per il settore aeronautico. Moulay Hafid Elalamy ha espresso il suo ottimismo per il futuro dell'industria aeronautica durante una tavola rotonda virtuale organizzata il 16 marzo con gli attori pubblico-privati del sistema aeronautico. Secondo quanto riporta il quotidiano “Le 360”, Il ministro dell'Industria, del Commercio, degli Investimenti e dell'Economia Digitale ha fatto il punto della situazione, sottolineando in particolare la fiducia acquisita dai maggiori investitori riconosciuti nel settore e che si sono già stabiliti o presumono di stabilirsi nel Paese. Ancora oggi, il settore ha 142 aziende e una moltitudine di partnership, in particolare con colossi dall’aeronautica come Boeing: un miliardo di dollari di parti all'anno da produrre e acquistare in Marocco. (Res)