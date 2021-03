Hong Kong: capo esecutivo Lam propone sottocomitato per accelerare revisione sistema elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, ha proposto la creazione di un sottocomitato per il Consiglio legislativo (LegCo) per velocizzare la revisione del sistema elettorale. Lam ha spiegato oggi in Consiglio che si potrebbe prima istituire il nuovo organo per discutere la riforma elaborata a Pechino. Una volta che la camera legislativa cinese, l'Assemblea nazionale del popolo, avrà modificato gli allegati alla Legge fondamentale, il sottocomitato potrebbe quindi essere immediatamente trasformato in un regolare comitato per i progetti di legge per esaminare gli emendamenti. Il capo esecutivo ha ribadito che il governo ha un programma serrato per modificare le leggi elettorali entro i prossimi 12 mesi e il sostegno del LegCo è indispensabile. Lam ha anche sottolineato che la revisione elettorale ha la priorità su altre questioni, come l'obbligo per i consiglieri distrettuali di prestare giuramento e l'introduzione in servizio di medici non formati a livello locale, che erano due delle cinque proposte avanzate il mese scorso, concludendo che il lavoro relativo a tali questioni potrebbe essere "sospeso". (segue) (Cip)