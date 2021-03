Hong Kong: capo esecutivo Lam propone sottocomitato per accelerare revisione sistema elettorale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verrà istituito un comitato per la revisione e conferma delle qualifiche dei candidati della Regione amministrativa speciale di Hong Kong. Il comitato sarà responsabile, in sostanza, dell'approvazione dei profili dei candidati per i membri del comitato elettorale, il capo esecutivo e i membri del LegCo. L'obiettivo, secondo la norma, è garantire che le qualifiche dei candidati siano conformi alla Legge fondamentale, alla Legge sulla salvaguardia della sicurezza nazionale, all'interpretazione dell'articolo 104 della Legge fondamentale da parte del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale, alla decisione del Comitato permanente dell'Assemblea sulla qualifica dei membri del LegCo e alle disposizioni delle leggi locali pertinenti. (segue) (Cip)