Hong Kong: capo esecutivo Lam propone sottocomitato per accelerare revisione sistema elettorale (7)

- Il Comitato permanente dell'Assemblea nazionale è autorizzato, in conformità con la risoluzione, a modificare l'Allegato 1 - Metodo per la selezione del capo dell'esecutivo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong e l'Allegato 2 - Metodo per la formazione del Consiglio legislativo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong e le sue procedure di voto, alla Legge fondamentale. In conformità con la risoluzione e i due allegati della Legge fondamentale modificati dal Comitato permanente dell'Assemblea nazionale, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong modificherà le leggi locali pertinenti e organizzerà e regolerà di conseguenza le attività elettorali. Il capo dell'esecutivo di Hong Kong presenterà tempestivamente rapporti al governo centrale su situazioni rilevanti, comprese le disposizioni istituzionali per le elezioni di Hong Kong e l'organizzazione delle elezioni. La decisione entrerà in vigore dalla data di promulgazione della legge. (Cip)