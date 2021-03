Camera: oggi question time con i ministri Carfagna, Guerini e Orlando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge oggi, mercoledì 17 marzo alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Maria Rosaria Carfagna, risponde a interrogazioni sulle iniziative per l'implementazione delle zone economiche speciali, con particolare riferimento alla nomina dei relativi commissari straordinari (Cannizzaro – FI); sulle iniziative volte a destinare alle aree del Mezzogiorno una quota superiore al 34 per cento delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Galizia - M5s). Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a sospendere le procedure di recupero forzoso relative agli alloggi di servizio del Ministero della Difesa (Frailis – Pd). (segue) (Com)