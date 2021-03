Camera: oggi question time con i ministri Carfagna, Guerini e Orlando (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a rivedere la disciplina dei contratti di lavoro, con particolare riferimento ai contratti a progetto (D'Alessandro – Iv); sulle iniziative finalizzate a modificare le disposizioni riguardanti il contratto di lavoro a tempo determinato di cui al decreto-legge n. 87 del 2018, cosiddetto "decreto dignità" (Lollobrigida – Fd'I); sulle iniziative per consentire la fruizione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori dell'azienda Officine meccaniche Giovanni Cerutti (Fornaro – Leu); sulle iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per la tutela reddituale dei lavoratori dell'azienda Officine meccaniche Giovanni Cerutti (Molinari – Lega); sulle iniziative volte a estendere la disciplina di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di approvazione dei bilanci da parte di società e fondazioni, anche agli enti del terzo settore (Rossini – Misto - Min. ling.). (Com)