Roma: Raggi, tavolini all'aperto gratis per tutto il 2021 per aiutare commercio, Governo dia risorse

- Aiutare il commercio e la ristorazione in periodo di crisi estendendo la misura dei tavoli all'aperto senza il pagamento delle tassa per l'occupazione del suolo pubblico per tutto il 2021. Ma il Governo dovrà dare risorse e autorizzare la deroga ai vincoli di sovrintendenza e soprintendenza. Lo chiede in un video su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Lo scorso anno durante il lockdown Roma ha lanciato un modello: abbiamo dato la possibilità a ristoranti e locali di mettere i tavolini all’aperto gratuitamente. È stato un aiuto concreto ad imprenditori in difficoltà e a tanti lavoratori. È fondamentale che questa misura venga estesa per tutto il 2021. Per questo chiedo al Governo ulteriori risorse e soprattutto di autorizzare la deroga ai vincoli di Soprintendenza e Sovrintendenza. Se così non fosse rischieremmo dal 1 aprile di non poter più mettere tavolini all’aperto nel Centro Storico di Roma", chiede la sindaca Raggi. (segue) (Rer)