Roma: Raggi, tavolini all'aperto gratis per tutto il 2021 per aiutare commercio, Governo dia risorse (2)

- "Dall’inizio dell’emergenza coronavirus abbiamo cercato di aiutare chi è stato pesantemente colpito dalla crisi: dai piccoli imprenditori ai commercianti, da chi lavora nel settore del turismo a chi gestisce ristoranti, bar, locali", ha aggiunto la prima cittadina di Roma. "E proprio durante la cabina di regia con l’ex premier Conte avevo chiesto al Governo la possibilità per i ristoratori romani di mettere i tavolini all’aperto gratuitamente. E soprattutto di farlo in modo rapido, senza dover aspettare i lunghi tempi della burocrazia. Questo ha permesso di poter ospitare in sicurezza un maggior numero di clienti rispettando la distanza fisica prevista. È stata una boccata d’ossigeno per tutti questi imprenditori fiaccati dalla crisi, imprenditori coraggiosi, che con grande determinazione stanno resistendo. Sono al loro fianco. Avanti con coraggio", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)