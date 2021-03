Libia: nuovo premier Dabaiba chiede di sbloccare i proventi petroliferi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo capo del Governo di unità nazionale (Gun) libico, Abdulhamid Dabaiba, ha chiesto al capo della National Oil Corporation (Noc), Mustafa Sanallah, di trasferire i proventi petroliferi trattenuti nella Libyan Foreign Bank sui conti del ministero delle Finanze. In una missiva, il primo ministro ha scritto che ciò rientra nel quadro del lavoro del nuovo esecutivo unitario per preparare il progetto di bilancio generale per l'anno fiscale 2021, che include l'attuazione di molti programmi e progetti. Il volume delle entrate petrolifere in Libia è stato pari a 1,2 miliardi di dollari nel mese di febbraio, mentre i ricavi cumulativi dalla revoca dello stato di forza maggiore fino al 10 marzo sono stati superiori a 7,7 miliardi di dollari. Da mesi i proventi del petrolio sono "bloccati" in un conto della Noc presso la Libyan Foreign Bank, fino a quando non sarà trovato un meccanismo per garantire un'equa distribuzione di questi fondi. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, lunedì prossimo, 22 marzo, si terrà nella capitale libica Tripoli una sessione del parlamento per l'approvazione del bilancio generale dello Stato. Il budget dello Stato libico quest'anno sarà unificato per l'intero Paese, dopo la divisione finanziaria in corso dal 2014. Il nuovo bilancio unificato dovrebbe ammontare a 80 miliardi di dinari libici, circa 15 miliardi di euro.(Lit)