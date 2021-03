Libia: Maiteeq, ceduto il potere in modo democratico e consono ai sacrifici dei libici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vice premier del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Ahmed Maiteeq, ha annunciato di aver consegnato i poteri al nuovo esecutivo di unità nazionale. Al termine della cerimonia tenuta ieri a Tripoli, il politico di Misurata ha scritto su Twitter: "Abbiamo, con la grazia di Dio, consegnato l'autorità al nuovo Consiglio presidenziale e al Governo di unità nazionale (GUn in modo democratico, che si addice ai sacrifici e alla lotta di tutto il popolo libico per raggiungere questo modello democratico e civilizzato di trasferimento pacifico del potere". Da parte sua, il premier uscente, Fayez al Sarraj, ha ricordato che il suo Consiglio presidenziale ha combattuto due guerre: una contro il terrorismo e un’altra per difendere la capitale Tripoli dall’aggressione delle forze alleate al generale Khalifa Haftar. E questo nonostante le ingerenze esterne e le divisioni interne subite nel corso degli anni. Basti pensare che il Consiglio presidenziale nato con gli accordi di Skhirat del dicembre 2015 è passato dai nove membri iniziali agli appena quattro dell’ultimo periodo. (segue) (Lit)