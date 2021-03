Libia: Maiteeq, ceduto il potere in modo democratico e consono ai sacrifici dei libici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sua volta, il nuovo capo del Consiglio di presidenza, Mohammed Menfi, ex ambasciatore in Grecia, ha lodato gli sforzi del Gna alla luce delle molteplici difficoltà che ha dovuto affrontare. "Il nuovo Governo di unità nazionale porterà il Paese alle elezioni di fine anno, attraverso l'unificazione delle istituzioni e la riconciliazione nazionale", ha detto Menfi. Da parte sua, il primo ministro Dabaiba ha ribadito la propria determinazione ad attuare le riforme e a completare i passi già avviato dal Gna in vari campi. Lunedì, 15 marzo, i ministri del nuovo governo libico hanno prestato giuramento alla Camera dei rappresentanti libica riunita nella sua sede temporanea a Tobruk, nella Libia orientale. Mercoledì scorso, 10 marzo, la squadra proposta da Dabaiba ha ottenuto la fiducia del parlamento riunito a Sirte con 132 voti su 178 deputati con diritti di voto. Il 5 febbraio scorso, il Foro di dialogo politico libico (Lpdf) ha scelto la lista comprendente Dabaiba e Menfi per traghettare il Paese alle elezioni di fine anno. (Lit)