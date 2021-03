Germania: operazione contro gruppo criminale vietnamita, un arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di un arresto il bilancio dell'operazione di polizia contro un gruppo di criminali tedeschi e vietnamiti in corso dall'alba di oggi a Berlino, Amburgo e a Timmerdorfer Strand nello Schleswig-Holstein. Scattata con l'impiego di 160 agenti dopo un anno di indagini, l'azione è diretta contro un gruppo di criminali tedeschi e vietnamiti. Le accuse comprendono la tratta di esseri umani e la prostituzione forzata. I sospettati sono due donne vietnamite, di cui una arrestata, e una tedesca. Come riferisce il quotidiano “Berliner Morgenpost”, una componente del gruppo avrebbe già precedenti penali come trafficante di esseri umani. Le tre sono accusate di portare illegalmente donne vietnamite in Germania attraverso la Polonia e di costringerle a prostituirsi in un bordello di Landsberger Allee, nel quartiere di Lichtenberg a Berlino. Nel medesimo distretto, la polizia ha perquisito un centro per massaggi a Moellendorffstrasse. Gli agenti hanno fatto irruzione anche in un appartamento a Zum Hechtgraben, nel quartiere di Hohenschoenhausen, nonché nell'alloggio delle donne costrette a prostituirsi. Ulteriori perquisizioni sono state effettuate nel quartiere di Mitte. (segue) (Geb)