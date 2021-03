Germania: operazione contro gruppo criminale vietnamita, un arresto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Ufficio federale di polizia criminale (Bka), Berlino è il fulcro dei trafficanti di esseri umani vietnamiti in Europa occidentale. Di fondamentale importanza è l'area industriale e commerciale di Lichtenberg, dove si sono stabiliti diversi imprenditori originari del Vietnam. Secondo il Bka, dietro al traffico di esseri umani da parte della criminalità organizzata vietnamita, vi è “un'enorme rete attiva in tutta Europa” che ottiene “enormi somme di denaro” dalle proprie attività. In Germania, i gruppi di origine vietnamita “attivi nel campo della tratta di esseri umani e dello sfruttamento del lavoro” sono presenti in tutto il Paese. (Geb)