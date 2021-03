Kosovo: leader Aak Haradinaj ritira sua candidatura a capo dello Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti politici del Kosovo hanno risposto positivamente alla richiesta di incontro da parte dei vincitori delle elezioni del 14 febbraio, la presidente ad interim Vjosa Osmani e il leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti. Sia il Partito democratico del Kosovo (Pdk), che la Lega democratica del Kosovo (Ldk) e l'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) hanno fatto sapere nei giorni scorsi che parteciperanno agli incontri con il probabile nuovo premier Kurti da lunedì 15 febbraio. I vincitori delle elezioni in Kosovo, la presidente ad interim Vjosa Osmani e il leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti, hanno inviato una lettera ai partiti politici chiedendo loro di partecipare al processo per l'elezione del nuovo capo dello Stato. "Sulla base dei risultati delle elezioni anticipate del 14 febbraio, è molto importante andare avanti con la formazione delle istituzioni che riflettano la volontà espressa dai cittadini con il voto, non appena i risultati finali saranno certificati dalla commissione elettorale centrale", dichiarano Osmani e Kurti invitando, nel rispetto della Costituzione, gli altri partiti parlamentari a consultazioni per la scelta del nuovo presidente della repubblica. L'invito è stato rivolto ai leader di Partito democratico del Kosovo (Pdk), Lega democratica del Kosovo (Ldk), Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) e ai partiti che rappresentano le minoranze etniche. (segue) (Alt)