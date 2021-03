Kosovo: partito della minoranza turca pone riserva su sostegno a nuovo governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo del Kosovo, secondo Damka, deve affrontare la questione relativa all'apertura dell'ambasciata in Israele a Gerusalemme, una mossa fortemente criticata da Ankara. "Porremo questa sfida al governo, ma spetta alla loro volontà decidere quali passi intraprendere. Noi, come due parlamentari, sosteniamo una soluzione congiunta con l'Ue, l'Onu e la Turchia", ha dichiarato il rappresentante turco che, secondo i media di Pristina, ha in questo modo insistito per ottenere la guida di un ministero nel nuovo governo. La rappresentante bosgnacca nel Parlamento di Pristina, Emilija Rexhepi, ha dichiarato dopo l'incontro odierno con Kurti e Osmani che voterà a sostegno del governo guidato dal primo e che sosterrà anche la seconda come nuova presidente della repubblica. Anche il rappresentante della minoranza egiziana, Elbert Krasniqi, ha confermato un voto favorevole sia per la formazione del governo che per l'elezione di Osmani come presidente. (segue) (Alt)