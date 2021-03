Corea del Nord: intelligence Usa, Pyongyang prepara nuovo test di armamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord è impegnata nei preparativi per il primo collaudo di armamenti dall'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, lo scorso febbraio. Lo scrive l'emittente "Cnn", che cita funzionari anonimi dell'intelligence degli Stati Uniti. Secondo le fonti, l'apparato della difesa Usa è in stato di allerta in vista dell'arrivo de segretari di Stato e Difesa Usa, Antony Blinken e Lloyd Austin, in Corea del Sud, dove sono in corso le annuali esercitazioni congiunte dei centri di comando. Il generale Glen Vanherck, comandante del Comando settentrionale delle Forze armate Usa, incaricato anche della protezione del territorio nazionale statunitense, ha messo a sua volta in guardia dagli "allarmanti progressi" dei programmi balistico e nucleare nordcoreani, in una testimonianza scritta inviata al Senato federale degli Stati Uniti. La Corea del Nord, ha scritto Vanherck, ha indicato di non ritenersi più vincolata dalla moratoria ai test di missili balistici del 2018, e "potrebbe avviare i test di volo di un nuovo design di missile balistico intercontinentale (Icbm) nel prossimo futuro". Pyongyang non collauda Icbm dal 2017, ma ne ha esibiti in occasione delle ultime parate militari. (segue) (Git)