Usa: Covid, Trump raccomanda la vaccinazione

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato nel corso di una intervista a "Fox News" che raccomanderebbe la vaccinazione contro il coronavirus ai suoi sostenitori, rispondendo così indirettamente alle critiche a lui rivolte negli scorsi giorni. "Lo raccomanderei a molte persone che non vogliono contrarre la malattia, molte delle quali, francamente, hanno votato per me", ha detto Trump, riferendosi alle elezioni presidenziali dello scorso novembre. "E' un gran vaccino, è sicuro e funziona", ha detto l'ex inquilino della Casa Bianca, che però non si è espresso esplicitamente a sostegno della campagna di vaccinazione di massa in corso nel Paese. Trump è l'unico ex presidente Usa vivente a non aver preso parte ad una campagna di pubblicizzazione delle vaccinazioni negli Stati Uniti. Nei giorni scorsi l'infettivologo di riferimento del governo Usa per la pandemia, Anthony Fauci, aveva chiesto a Trump di aiutare a ridurre lo scetticismo dell'elettorato conservatore nei confronti dei vaccini. Nel corso dell'intervista, Trump ha lamentato lo scarso riconoscimento che ritiene sia stato tributato alla sua amministrazione presidenziale per la gestione della fase acuta della pandemia, e per l'accelerazione dello sviluppo di vaccini contro la Covid-19. Contrariamente al presidente Joe Biden e ad altri ex presidenti Usa, Trump non ha assunto pubblicamente il vaccino, ma sarebbe stato vaccinato assieme alla ex first lady Melania lo scorso gennaio, prima di lasciare la Casa Bianca. (Nys)