Usa: Biden promuove aiuti per le piccole imprese durante una visita in Pennsylvania

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha fatto visita a una piccola attività produttiva di proprietà di un afroamericano alla periferia di Philadelphia, in Pennsylvania, per promuovere gli aiuti per le piccole e medie imprese contenuti nel piano di stimolo da 1.900 miliardi di dollari voluto dalla sua amministrazione. La sosta a Smith Flooring Inc., una piccola azienda produttrice di pavimentazioni per interni, è stata la prima tappa di un tour nazionale battezzato dalla Casa bianca "Help is Here" (L'aiuto è arrivato"), intrapreso da Biden, dalla vicepresidente Kamala Harris e dalla first lady. Jill Biden, per promuovere le nuove misure di stimolo economico contenute nel vasto piano approvato dal Congresso. "Ho dovuto alzare la voce per ottenere quanto volevo", ha detto Biden, con una critica indiretta all'indirizzo dei Repubblicani. Mentre Biden si trovava a Philadelphia, la vicepresidente Harris e il marito Doug Emhoff hanno fatto tappa presso aziende nel Colorado. (segue) (Nys)