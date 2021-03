Usa: Biden promuove aiuti per le piccole imprese durante una visita in Pennsylvania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quello Stato la vicepresidente ha ascoltato le richieste di aiuto di imprenditori e artigiani: Gabriela Sazar, rappresentante di oltre 100 artigiani di Denver, ha lamentato che le restrizioni varate per contenere il coronavirus hanno lasciato disoccupato il 90 per cento degli artigiani della città. Proprio ieri il Senato ha confermato la nomina di Isabel Guzman a direttore della Small Business Administration, l'agenzia per le Pmi che avrà un ruolo importante nell'attuazione delle misure contenute nel piano di stimolo economico. Il governo federale Usa stima che oltre 400mila piccole e medie imprese abbiano chiuso i battenti negli Usa dopo l'inizio della pandemia, e che milioni di altre imprese fatichino a sopravvivere. Il piano da 1.900 miliardi di dollari varato dal Congresso prevede un piano di finanziamenti da 28 miliardi di dollari per il settore della ristorazione, e altri 15 miliardi di dollari in finanziamenti flessibili per le imprese. (Nys)