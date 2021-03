Giappone: Olimpiadi, comitato organizzatore discuterà presenza spettatori stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato organizzatore delle Olimpiadi estive di Tokyo ha fissato una riunione di alto livello lunedì, 15 marzo, per discutere il tema della partecipazione di spettatori stranieri ai Giochi. Durante l'incontro dovrebbe essere ufficializzata la decisione di non ammettere gli spettatori internazionali all'evento, già anticipata dalla stampa giapponese nei giorni scorsi, e apparentemente concordata con il Comitato olimpico internazionale (Cio). Il governo giapponese ha già stabilito che ammettere visitatori stranieri in occasione dei Giochi sia impossibile, in considerazione del quadro pandemico globale ancora complesso. Il presidente del Cio, Thomas Bach, ha dichiarato durante una conferenza stampa la scorsa settimana che le valutazioni in merito spettano al Giappone, e che l'organizzazione da lui diretta "rispetterà e accetterà la decisione". All'incontro di lunedì dovrebbero prendere parte la presidente del comitato organizzatore dei Giochi, Seiko Hashimoto; il presidente del Comitato paralimpico internazionale, Andrew Parsons; la ministra delle Olimpiadi giapponese, Tamayo Murakawa; e la governatrice di Tokyo, Yuriko Koike. (segue) (Git)