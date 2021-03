Giappone: Olimpiadi, comitato organizzatore discuterà presenza spettatori stranieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha chiesto ai Paesi che prenderanno parte alle Olimpiadi di Tokyo, in programma la prossima estate, di ridimensionare le delegazioni di capi di Stato, di governo e dignitari che si recheranno nel Paese in occasione dei Giochi. Lo hanno riferito nel fine settimana fonti governative citate dall'agenzia di stampa "Kyodo". Il governo giapponese avrebbe chiesto in particolare di ridurre a non più di 11 persone il personale accompagnatore dei leader presenti all'evento. L'obiettivo di Tokyo è di ridurre il più possibile il rischio di propagazione del coronavirus, consentendo al contempo la "diplomazia olimpica" tra i Paesi nel corso dei Giochi. (segue) (Git)