Covid: Australia fornisce vaccini a Papua Nuova Guinea

- Il governo dell'Australia ha annunciato oggi, 17 marzo, l'invio di 8mila dosi del vaccino contro la Covid-19 sviluppato da AstraZeneca Plc a Papua Nuova Guinea (Png), per assistere il piccolo Stato insulare del Pacifico a contrastare la pandemia di coronavirus. Il primo ministro australiano, Scott Morrison, ha anche annunciato che il suo governo chiederà alla società farmaceutica britannica di fornire un altro milione di dosi del vaccino già ordinate da Canberra per poi trasferirle a Papua Nuova Guinea. "Abbiamo già pagato per quelle dosi di vaccino e vogliamo vederle arrivare al più presto, così da poter assistere il nostro vicino, Png, a far fronte alle sue esigenze urgenti", ha affermato Morrison. Papua Nuova Guinea conta una popolazione di quasi 9 milioni di persone, ed ha segnalato 97 nuovi contagi nelle ultime 24 ore; le autorità sanitarie australiane sospettano però che la reale entità dell'emergenza sanitaria nel Paese insulare sia ben più grave. L'Australia e Papua Nuova Guinea sono separate da un tratto di mare di circa 150 chilometri, ed hanno una lunga storia di relazioni culturali e commerciali. Il primo ministro Morrison ha dichiarato che l'accelerazione della pandemia a Papua pone "rischi molto reali per l'Australia". (Res)