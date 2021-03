Covid: Taiwan sosterrà l'acquisto di vaccini da parte del Paraguay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan si è attivato per assistere il suo unico alleato sudamericano, il Paraguay, ad acquistare vaccini contro la Covid-19. Lo a annunciato il ministero degli Esteri dell'Isola, dopo le proteste verificatesi nel Paese sudamericano per la gestione della crisi pandemica da parte del governo. Il governo del Paraguay ha faticato ad ottenere forniture di vaccini, mentre il Paese fa fronte a una nuova ondata di contagi. Nei giorni scorsi migliaia di cittadini paraguaiani hanno manifestato nella capitale, Asuncion, per la scarsità di medicine e posti letto in terapia intensiva, e vi sono state richieste di impeachment nei confronti del presidente, Mario Abdo. Ad oggi solo 15 Stati intrattengono relazioni formali con Taiwan e la Cina è impegnata in una campagna di pressione diplomatica ed economica per isolare ulteriormente Taipei sul piano internazionale. (Cip)