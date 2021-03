Giappone: esportazioni in calo del 4,5 per cento annuo a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni del Giappone sono calate del 4,5 per cento annuo nel mese di febbraio. Lo attestano i dati preliminari pubblicati dall'ente statistico di quel Paese. Il dato interrompe una serie positiva durata tre mesi, e riflette il calo della domanda statunitense id automobili e di altre importanti voci dell'export giapponese. A febbraio il Giappone ha inviato all'estero merci per un valore complessivo di 6mila miliardi di yen (55 miliardi di dollari), con un crollo del 14 per cento delle spedizioni verso gli Stati Uniti, e del 3,3 per cento di quelle dirette verso l'Unione europea. Sono invece aumentate del 3,4 per cento le esportazioni dirette verso la Cina. (segue) (Git)