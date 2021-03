Usa: Tiger Woods dimesso dall'ospedale dopo l'incidente stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il famoso golfista statunitense Tiger Woods è stato dimesso ieri, 16 marzo, da una clinica di Los Angeles, negli Stati Uniti, e si trova ora in convalescenza presso la sua residenza in Florida, dopo il grave incidente stradale che lo ha coinvolto lo scorso 23 febbraio. "Sono felice di annunciare che sono tornato a casa e sto proseguendo sulla via della guarigione", ha scritto Woods in una nota a "Golf Digest", in cui ringrazia il personale medico che lo ha assistito. L'incidente dello scorso 23 febbraio ha causato a Woods tre fratture alle gambe e ad una caviglia. (Nys)