Brasile: commissione interamericana diritti umani preoccupata per la pandemia nel paese

- L'ufficio speciale per i diritti economici, sociali e culturali (Redesca) della Commissione interamericana sui diritti umani (Iachr) ha espresso preoccupazione per l'elevato numero di contagi e decessi registrati in Brasile nell'ambito della pandemia di coronavirus. Secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ripresi della Iachr, nelle ultime settimane il Brasile ha registrato un allarmante aumento dell'incidenza dei casi e della mortalità per Covid-19, segnando complessivamente oltre 11 milioni di casi e 270 mila decessi. Statistiche che vedono il Brasile come il secondo paese al mondo per numero assoluto di morti. Secondo le informazioni raccolte dalla Iachr l'aumento dei casi e dei decessi sarebbe correlato a diversi fattori, tra cui la variante del coronavirus P1, che ha una carica virale e una capacità di trasmissione più elevate, l'assenza di politiche pubbliche volte a mitigare la pandemia e strategie coordinate all'interno della federazione per affrontare le sfide da essa imposte, la saturazione del sistema sanitario nella maggior parte degli stati del paese e campagne di disinformazione sulle misure per prevenire il contagio. (segue) (Brb)