Argentina: presidente Fernandez presenta opportunità di investimento a fondi stranieri

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha tenuto una riunione virtuale con 18 rappresentanti di fondi d'investimento stranieri con l'obiettivo di promuovere opportunità di ritorno economico nel Paese. "L'Argentina ha bisogno di "investitori stranieri che rischino, producano e guadagnino", ha detto Fernandez. Tra le principali "attrazioni" elencate dal capo di Stato argentino figurano quelle in materia di energia, con in testa il bacino non convenzionale di Vaca Muerta, le riserve di litio, e quelle nel settore agro-industriale. "L'Argentina ha illimitate capacità di aumentare la sua produzione e il suo sviluppo e l'unico elemento di cui ha bisogno sono capitali che le attivino", ha affermato il presidente. Presente anche il ministro dell'Economia, Martin Guzman, che ha assicurato all'uditorio di potenziali investitori che il Paese crescerà nel 2021 ad un ritmo del 7 per cento e che è in atto un'opera di risanamento dei conti pubblici. Il titolare del dicastero dell'economia ha quindi affermato che il governo Fernandez sta "lavorando per risolvere ognuno dei problemi strutturali" dell'economia argentina. (segue) (Abu)