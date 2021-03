Usa: Biden lancia un messaggio ai migranti al confine, “non venite”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha lanciato nel corso di un'intervista all’emittente “Abc News” una sorta di messaggio ai migranti al confine col Messico: “Non venite". A fronte della recente ondata di migranti e minori non accompagnati al confine meridionale, Biden ha affermato: “Sì, posso dirlo abbastanza chiaramente: non venite". Il presidente è intervenuto da Darby, in Pennsylvania, dove si trova nell’ambito del suo tour interno agli Stati dell’Unione per presentare il piano di aiuti anti-Covid da 1.900 miliardi di dollari. "Non lasciate le vostre città o comunità", ha aggiunto Biden in riferimento a chi passa illegalmente il confine con gli Stati Uniti. Il numero di adolescenti e bambini non accompagnati presi in custodia dalle autorità Usa lungo il confine col Messico è aumentato vertiginosamente nelle ultime settimane. Vari esponenti del Partito repubblicano sostengono che la fretta mostrata da Biden nel revocare le dure politiche di immigrazione dell'ex presidente, Donald Trump, ha incoraggiato i migranti a tentare l’ingresso negli Stati Uniti. Biden ha tuttavia precisato: “Stiamo continuando a rimandare indietro la gente” che attraversa il confine.(Nys)