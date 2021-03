Argentina: presidente Fernandez, Osa è responsabile del colpo di Stato in Bolivia nel 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato argentino si è schierato in questo modo dalla parte dell'attuale governo boliviano che ha annunciato questo martedì l'intenzione di presentare una denuncia formale contro Almagro, per il ruolo da lui giocato nella crisi istituzionale e politica scoppiata nel Paese a partire dall'annullamento delle elezioni presidenziali del 2019. "La decisione del governo nazionale è quella di denunciare il signor Almagro nelle sedi opportune", ha detto il ministro della Giustizia boliviano, Ivan Lima, in un'intervista concessa oggi al quotidiano "La Razon". "Stiamo valutando diversi percorsi giuridici ed è possibile che siano portati avanti simultaneamente", ha aggiunto il ministro del governo di Luis Arce. A motivare la denuncia, ha spiegato Lima, sarebbe il mancato rispetto di un accordo sottoscritto con la Bolivia riguardo l'audit delle elezioni del 2019. (segue) (Abu)