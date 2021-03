Argentina: presidente Fernandez, Osa è responsabile del colpo di Stato in Bolivia nel 2019 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "colpo di Stato" denunciato dall'attuale governo e sostenuto dalla magistratura nasce a seguito dell'annullamento delle elezioni presidenziali del 20 ottobre 2019 per una presunta frode operata dal partito di governo, il Movimento politico al socialismo (Mas). Le denunce di frode alle urne tuttavia si appoggiarono proprio sulle conclusioni presentate nel controverso rapporto preliminare dell'Osa, e scatenarono una dura protesta delle opposizioni. Forzato quindi anche dalle Forze armate, Morales decise di rinunciare alla vittoria chiedendo asilo in Messico. Simpatizzanti del leader "cocalero" diedero quindi il via a dure proteste di piazze culminate con una violenta repressione che produsse almeno 32 morti. In tale contesto, in un rapido susseguirsi di eventi, la seconda vicepresidente del Senato boliviano, Jeanine Anez, del partito Unidad democratica (Ud), venne quindi nominata presidente ad interim della Bolivia dal parlamento in una seduta tenuta in assenza degli esponenti della maggioranza del Mas. (segue) (Abu)